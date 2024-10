"Come può guardare i bimbi negli occhi?": la sparata della Pascale contro Meloni (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesca Pascale Come Luciana Littizzetto: la prima su Rete 4, la seconda sul Nove. Entrambe contro Giorgia Meloni dopo il via libera del Senato alla legge che rende la maternità surrogata un reato. A È sempre Cartabianca, l'ex compagna di Silvio Berlusconi attacca il premier e si chiede "Come potrà Meloni guardare negli occhi i bambini nati dalla gestazione per altri i e dire 'non sei frutto dell'amore ma di un reato universale'? Lo farà anche con i figli di Elon Musk?". Stesso discorso della Littizzetto. Di fronte alla foto che ritrae il presidente del Consiglio con il patron di Tesla, la comica torinese non si è trattenuta. Per lei "Elon si fuma anche i pioppi". E, rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia: "Musk dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece tra un po' gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Il tuo amico ha avuto ben 2 figli con l'utero in affitto. Liberoquotidiano.it - "Come può guardare i bimbi negli occhi?": la sparata della Pascale contro Meloni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FrancescaLuciana Littizzetto: la prima su Rete 4, la seconda sul Nove. EntrambeGiorgiadopo il via libera del Senato alla legge che rende la maternità surrogata un reato. A È sempre Cartabianca, l'ex compagna di Silvio Berlusconi attacca il premier e si chiede "potrài bambini nati dalla gestazione per altri i e dire 'non sei frutto dell'amore ma di un reato universale'? Lo farà anche con i figli di Elon Musk?". Stesso discorsoLittizzetto. Di fronte alla foto che ritrae il presidente del Consiglio con il patron di Tesla, la comica torinese non si è trattenuta. Per lei "Elon si fuma anche i pioppi". E, rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia: "Musk dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece tra un po' gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Il tuo amico ha avuto ben 2 figli con l'utero in affitto.

