Carmelo ritrovato vivo dopo un giorno di ricerche nei boschi (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCarmelo Mastropietro, l’anziano di 75 anni disperso da ieri mattina nei boschi di Cirignano, è stato finalmente ritrovato vivo. dopo ore di ricerche ininterrotte da parte dei soccorritori, coadiuvati da giovani volontari e dall’uso di droni, l’uomo è stato individuato in una zona impervia, nascosto tra la fitta vegetazione. Le operazioni di recupero sono ancora in corso con un elicottero dei vigili del fuoco, ma al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. La famiglia, che ha vissuto momenti di grande apprensione, attende aggiornamenti. La comunità intera tira un sospiro di sollievo, ma resta in ansia per l’esito finale delle operazioni. FOTO/ boschi battuti a tappeto e droni in volo: si teme il peggio per Carmelo L'articolo Carmelo ritrovato vivo dopo un giorno di ricerche nei boschi proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Carmelo ritrovato vivo dopo un giorno di ricerche nei boschi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMastropietro, l’anziano di 75 anni disperso da ieri mattina neidi Cirignano, è stato finalmenteore diininterrotte da parte dei soccorritori, coadiuvati da giovani volontari e dall’uso di droni, l’uomo è stato individuato in una zona impervia, nascosto tra la fitta vegetazione. Le operazioni di recupero sono ancora in corso con un elicottero dei vigili del fuoco, ma al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. La famiglia, che ha vissuto momenti di grande apprensione, attende aggiornamenti. La comunità intera tira un sospiro di sollievo, ma resta in ansia per l’esito finale delle operazioni. FOTO/battuti a tappeto e droni in volo: si teme il peggio perL'articoloundineiproviene da Anteprima24.it.

