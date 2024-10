Calcio: Inter. Elongazione bicipite femorale coscia sinistra per Acerbi (Di martedì 22 ottobre 2024) La sua situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno MILANO - Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'Elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo comunica l'Inter. Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Inter. Elongazione bicipite femorale coscia sinistra per Acerbi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La sua situazione del giocatore sarà valutata giorno dopo giorno MILANO - Francescosi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'aldella. Lo comunica l'

