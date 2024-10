Britney Spears sposa se stessa: “Potrebbe sembrare imbarazzante ma è la cosa più geniale che abbia mai fatto” (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il divorzio con l’oramai ex marito Sam Asghari, Britney Spears si è sposata solamente con se stessa. “Il giorno in cui ho sposato me stessa Torno indietro a quel giorno perché Potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso sia la cosa più geniale che abbia mai fatto”, ha scritto la cantante sotto uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. Il video originale caricato dalla popstar risale al 2022 quando, oltre alla sologamia (il matrimonio per amore di se stessi), Britney festeggiava le nozze con Asghari: “Sì, mi sono sposata con me stessa. Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c’è qualcosa di vero in questo’. Comunque sì, sono ancora sposato con mio marito”, aveva scritto Spears nella didascalia. Ilfattoquotidiano.it - Britney Spears sposa se stessa: “Potrebbe sembrare imbarazzante ma è la cosa più geniale che abbia mai fatto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il divorzio con l’oramai ex marito Sam Asghari,si èta solamente con se. “Il giorno in cui hoto meTorno indietro a quel giorno perchéo stupido, ma penso sia lapiùchemai”, ha scritto la cantante sotto uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. Il video originale caricato dalla popstar risale al 2022 quando, oltre alla sologamia (il matrimonio per amore di se stessi),festeggiava le nozze con Asghari: “Sì, mi sonota con me. Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c’è qualdi vero in questo’. Comunque sì, sono ancorato con mio marito”, aveva scrittonella didascalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Britney Spears - il post che lascia tutti senza parole - Britney ha quindi condiviso, già nel 2022, un video in cui si vede intenta a scherzare sul concetto di “sposare sé stessa”. Abito bianco di raso, velo di pizzo e un sorriso enigmatico: così appare Britney, ma questa volta non c’è nessun matrimonio vero in vista. Una frase che racchiude tutta l’ironia e l’autoconsapevolezza della popstar, da sempre sotto i riflettori, ma che con questo gesto ... (Thesocialpost.it)

“La cosa più geniale che ho fatto” Britney Spears ha sposato se stessa - . Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c’è qualcosa di vero in questo’. . "Non tornerò mai più a fare musica!": le parole di Britney Spears Britney Spears ha smentito su Instagram il suo presunto comeback nel mondo musicale, annunciato da molti giornali: "Non tornrerò mai più a fare m. (News.robadadonne.it)

Britney Spears sposa se stessa : "La cosa più brillante che abbia mai fatto" - il VIDEO del giorno del matrimonio - La pop star ha stupito un'altra volta i suoi 42 milioni di follower pubblicando su Instagram un video in cui appare con l'abito da sposa nel giorno del matrimonio con se stessa Britney Spears sposa se stessa. La cantante ha stupito ancora una volta i suoi fan postando su Instagram un mini-vid . (Ilgiornaleditalia.it)