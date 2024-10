Superguidatv.it - Britney Spears sposa se stessa: “La cosa migliore che abbia fatto!”

(Di martedì 22 ottobre 2024)rompe il silenzio sul suo status sentimentale, dichiarandosi innamorata di senella rivelazione di un “self-wedding“. Riattivatasi sul suo profilo Instagram, nella nuova confidenza registrata via social, la reginetta del pop svela agli utenti di aver ritrovato la serenità perduta nel tempo. Una svolta importante, dopo la liberazione dalla “conservatorship” e il divorzio dal modello Sam Asghari.rompe il silenzio social, dopo la fine del matrimonio con Sam Asghari Mentre i fan da ogni parte del mondo sognano il suo ritorno alla musica,torna a catalizzare l’attenzione mediatica, diventando un trend-topic di interesse global via social. La reginetta del Pop torna a far parlare di sé, condividendo un video che la immortala in abito da, nei celebrativi del suo nuovo matrimonio.