Airbag difettosi, migliaia di veicoli del nota casa automobilistica sono pericolosi: cosa fare

L'Airbag, in italiano letteralmente "cuscino salvavita", è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione di un'automobile per proteggere i passeggeri dagli urti in caso di incidente stradale. In queste ore, il caso degli Airbag difettosi torna a far parlare di sé, coinvolgendo Citroen e il mercato italiano.

Airbag difettosi - Citroën e il richiamo urgente in Italia : migliaia di veicoli pericolosi in circolazione. Ecco cosa fare - Questi airbag sono stati responsabili, in passato, di numerosi incidenti e oltre 60 morti a livello globale. L'articolo Airbag difettosi, Citroën e il richiamo urgente in Italia: migliaia di veicoli pericolosi in circolazione. Il caso degli airbag difettosi torna a far parlare di sé, coinvolgendo Citroen e il mercato italiano. (Open.online)

Airbag difettosi - l'avvocato pesarese Bisello : «Sentenza storica». Psa Italia condannata a risarcimento. In provincia coinvolte 1.150 auto (8000 nelle Marche) - PESARO Airbag difettosi, class action dei consumatori e vittoria. Psa Italia (Gruppo Stellantis) condannata dal tribunale di Torino a fornire le auto sostitutive gratuitamente agli automobilisti... (Corriereadriatico.it)

Il tribunale di Torino bacchetta Stellantis sugli airbag difettosi di due modelli : "Trovate i proprietari e fornite auto sostitutive" - I. . . . In una sentenza di inizio ottobre 2024 il tribunale civile di Torino (presidente Silvia Vitrò, relatore Stefano Demontis) ha intimato a Stellantis (o meglio, alla sua controllata Psa Italia) di prendere provvedimenti sugli airbag difettosi di due modelli di autovettura, la Citroën C3 e la Ds3. (Torinotoday.it)