Tumori, sociologo ambiente Angelini: "Italia prima in Europa per fitofarmaci" (Di lunedì 21 ottobre 2024) 'Inquinamento aria, acqua e terra alla base dell’aumento di neoplasie' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "L’Italia non solo è il Paese più inquinato d’Europa ma detiene anche il primato, nel Vecchio continente, per l’utilizzo di fitofarmaci. Ma con l’aumento degli inquinanti nell’aria, nell’ Ilgiornaleditalia.it - Tumori, sociologo ambiente Angelini: "Italia prima in Europa per fitofarmaci" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 'Inquinamento aria, acqua e terra alla base dell’aumento di neoplasie' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "L’non solo è il Paese più inquinato d’ma detiene anche ilto, nel Vecchio continente, per l’utilizzo di. Ma con l’aumento degli inquinanti nell’aria, nell’

