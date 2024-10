Trento il figlio viene invitato a non giocare tra l’attrezzatura del negozio | la reazione violenta del padre

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo che lavorava come promoter al Cisalfa Sport diè stato violentemente aggredito da un cliente dopo aversuoa nonconsportiva in esposizione per evitare di farsi male. Lenny Santana se l’è cavata con tre giorni di prognosi e due punti di sutura in testa dopo esser stato prima insultato e poi colpito con dei pugni sul volto. L’episodio è avvenuto domenica 20 ottobre, nel pomeriggio, neldi articoli sportivi di. Santana, insegnante di zumba, stava lavorando come promoter per un’agenzia di Milano che recluta persone per pubblicizzare determinati marchi. «Ho notato un bambino che saltava in mezzo agli attrezzi per la ginnastica.