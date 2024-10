Cityrumors.it - Silvia Albano, ecco chi è e cosa fa la giudice che ha riportato in Italia i migranti “albanesi”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un magistrato che ha idee espresse in passato e che rischiano di non renderla molto attendibile dopo la decisione suiin Albania Un magistrato con idee particolari. E che rischiano di renderla agli occhi del pubblico e delle istituzioni non proprio attendibile, e quando succede questo per unnon è proprio unabellissima e benaugurante. Il magistratocolei che ha deciso che iin Albania dovevano tornare in(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ quanto sta avvenendo attorno ae quanto sta venendo fuori sul suo conto e soprattutto sulle sue idee e su quello che fa normalmente. Non che unnon debba essere una persona normale come tante altre e avere idee, opinioni e concetti di qualsiasi genere essi siano, ma forse decidere su argomenti sui quali si è espressa pubblicamente e in un certo modo, non è proprio unasaggia.