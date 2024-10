Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento: in campo la lista “Noi Medici Insieme” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiSono ormai prossime le elezioni per il Rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 2025 – 2028 dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Si voterà Sabato 26, Domenica 27 e Lunedì 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Tutti i Medici iscritti all’Ordine di Benevento potranno votare in due modalità: presso la sede dell’Ordine, portando con sé un documento di riconoscimento; da remoto, con il telefono o con il PC, collegandosi con lo SPID al link inviato. LA GRANDE NOVITÀ: IL VOTO TELEMATICO Vuole essere un invito forte di azione attiva e fattiva rivolta a tutti gli iscritti. I candidati ritengono essenziale che questo loro percorso inizi con un’alta partecipazione al voto, agevolata infatti dalla scelta del voto telematico/elettronico. Anteprima24.it - Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento: in campo la lista “Noi Medici Insieme” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiSono ormai prossime le elezioni per ildelDirettivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 2025 – 2028dei. Si voterà Sabato 26, Domenica 27 e Lunedì 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Tutti iiscritti all’Ordine dipotranno votare in due modalità: presso la sede, portando con sé un documento di riconoscimento; da remoto, con il telefono o con il PC, collegandosi con lo SPID al link inviato. LA GRANDE NOVITÀ: IL VOTO TELEMATICO Vuole essere un invito forte di azione attiva e fattiva rivolta a tutti gli iscritti. I candidati ritengono essenziale che questo loro percorso inizi con un’alta partecipazione al voto, agevolata infatti dalla scelta del voto telematico/elettronico.

