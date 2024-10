Nuova sede per la guardia medica ad Ala: un progetto innovativo per la salute della comunità (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ad Ala, è stata ufficialmente inaugurata la Nuova sede del servizio di continuità assistenziale, comunemente noto come guardia medica. Questo importante passo per il sistema socio-sanitario locale segna non solo il trasferimento dello sportello in spazi moderni e ristrutturati, ma include anche l’apertura di un punto informativo oncologico destinato a fornire supporto alla comunità. Il nuovo centro è situato al piano terra del Centro per i servizi socio-sanitari ed è frutto di investimenti resi possibili da finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , specificatamente orientati alla creazione della casa e dell’ospedale di comunità di Ala. Sicurezza e innovazioni per il servizio di continuità assistenziale La ristrutturazione della sede della guardia medica ha tenuto in massima considerazione la sicurezza del personale medico. Gaeta.it - Nuova sede per la guardia medica ad Ala: un progetto innovativo per la salute della comunità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ad Ala, è stata ufficialmente inaugurata ladel servizio di continuità assistenziale, comunemente noto come. Questo importante passo per il sistema socio-sanitario locale segna non solo il trasferimento dello sportello in spazi moderni e ristrutturati, ma include anche l’apertura di un punto informativo oncologico destinato a fornire supporto alla. Il nuovo centro è situato al piano terra del Centro per i servizi socio-sanitari ed è frutto di investimenti resi possibili da finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , specificatamente orientati alla creazionecasa e dell’ospedale didi Ala. Sicurezza e innovazioni per il servizio di continuità assistenziale La ristrutturazioneha tenuto in massima considerazione la sicurezza del personale medico.

