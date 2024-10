Moldavia, referendum per l’ingresso nell’Ue: il sì passa in testa. La presidente europeista Sandu denuncia «frodi» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la Moldavia. Nel fine settimana i cittadini dell’ex repubblica sovietica si sono recati alle urne per le elezioni presidenziali e per un referendum per inserire l’obiettivo di aderire all’Unione europea nella Costituzione. A sorpresa, dopo che nella notte le prime proiezioni parziali hanno visto il “No” nettamente in testa, lo spoglio elettorale vede oggi passare in vantaggio i favorevoli a Bruxelles, pur con uno distacco minimo. Il “Sì” è al 50,03% (per 730.832 voti), i contrari al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. La Moldavia e l’Ucraina hanno formalmente avviato i colloqui di adesione all’Unione dopo aver ottenuto lo status di Paese candidato nel giugno 2022. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Doppio appuntamento elettorale (cruciale) per la. Nel fine settimana i cittadini dell’ex repubblica sovietica si sono recati alle urne per le elezioni presidenziali e per unper inserire l’obiettivo di aderire all’Unione europea nella Costituzione. A sorpresa, dopo che nella notte le prime proiezioni parziali hanno visto il “No” nettamente in, lo spoglio elettorale vede oggire in vantaggio i favorevoli a Bruxelles, pur con uno distacco minimo. Il “Sì” è al 50,03% (per 730.832 voti), i contrari al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. Lae l’Ucraina hanno formalmente avviato i colloqui di adesione all’Unione dopo aver ottenuto lo status di Paese candidato nel giugno 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia verso l’adesione all’UE : referendum cruciale e le ombre russe - Il referendum e il contesto attuale La Moldavia, sotto la guida della presidente pro-europea Maia Sandu e del primo ministro Dorin Recean, sta vivendo uno dei momenti più controversi della sua storia politica. Tuttavia, il timore è che la Russia stia cercando di esercitare la sua influenza, temendo un eventuale allontanamento definitivo della Moldavia dal suo tradizionale campo di influenza. (Gaeta.it)

Referendum per l’Europa della Moldavia - questa mattina il SI passa in vantaggio : la situazione - 239 elettori. 219 (oltre il 98%). L’adesione della Moldavia all’Ue, secondo molti elettori, potrebbe essere un nuovo fronte di contrasto con il Cremlino. La posta in palio, infatti, è altissima e interessa da vicino anche Mosca. . Il Sì è al 50,03% (per 730. 088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. (Metropolitanmagazine.it)

In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa - La polizia moldava ha denunciato anche alcune gravi violazioni del processo elettorale, segnalando in particolare trentaquattro episodi come schede fotografate o danneggiate, voti comprati, manifestazioni non autorizzate, o il trasporto organizzato degli elettori. . Ieri, intanto, decine di migliaia di georgiani hanno affollato le strade di Tbilisi ieri per manifestare a favore del cammino del ... (Linkiesta.it)