Mattarella riceve Al-Thani, “Qatar interlocutore essenziale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamin bin Al-Thani, in visita di Stato. “La consuetudine dei nostri incontri e dei nostri rapporti, e dei tanti incontri a livelo di governo, manifestano quanto sia forte il legame tra Qatar e Italia e quanto sia importante per noi il rapporto con il Qatar”, ha detto il capo dello Stato. ads/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella riceve Al-Thani, “Qatar interlocutore essenziale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’emiro dello Stato del, Sheikh Tamin bin Al-, in visita di Stato. “La consuetudine dei nostri incontri e dei nostri rapporti, e dei tanti incontri a livelo di governo, manifestano quanto sia forte il legame trae Italia e quanto sia importante per noi il rapporto con il”, ha detto il capo dello Stato. ads/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella riceva l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani - Roma, 21 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, in visita di Stato in Italia. "È un onore per la Repub ... (libero.it)

Mattarella riceve Al-Thani, “Qatar interlocutore essenziale” - ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Tamin b ... (italpress.com)

L’emiro del Qatar a Roma: i tifosi della Lazio lo invitano ad acquistare il club - Durante la visita di Stato, Tamim bin ?amad Al Thani incontra Papa Francesco e Mattarella, mentre i supporter biancocelesti sperano in un futuro investimen ... (laziopress.it)