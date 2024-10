L’Empoli fa il pieno di rimpianti. Per un’ora domata la capolista. Ma la prestazione non basta. Il Napoli passa con un ’rigorino’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Alla vigilia una sconfitta poteva sicuramente essere messa in conto, ma al triplice fischio finale il successo del Napoli lascia tantissimo rammarico in casa Empoli, alla luce dell’ottima prestazione offerta dalla squadra di D’Aversa. Dopo il primo ko stagionale con la Lazio prima della sosta per la Nazionale, l’interrogativo principale riguardava la capacità di un gruppo giovane e inesperto a certi livelli, come quello azzurro, di gestire le prime difficoltà. E sono bastati pochi minuti per scacciare ogni dubbio. Nella prima frazione il Napoli non ci ha messo praticamente mano, lento e impreciso (l’assenza di Lobotka si è fatta sentire e come) non è mai riuscito ad innescare i suoi tre tenori mentre L’Empoli recuperava palla con quasi irrisoria facilità. Sport.quotidiano.net - L’Empoli fa il pieno di rimpianti. Per un’ora domata la capolista. Ma la prestazione non basta. Il Napoli passa con un ’rigorino’ Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Alla vigilia una sconfitta poteva sicuramente essere messa in conto, ma al triplice fischio finale il successo dellascia tantissimo rammarico in casa Empoli, alla luce dell’ottimaofferta dalla squadra di D’Aversa. Dopo il primo ko stagionale con la Lazio prima della sosta per la Nazionale, l’interrogativo principale riguardava la capacità di un gruppo giovane e inesperto a certi livelli, come quello azzurro, di gestire le prime difficoltà. E sonoti pochi minuti per scacciare ogni dubbio. Nella prima frazione ilnon ci ha messo praticamente mano, lento e impreciso (l’assenza di Lobotka si è fatta sentire e come) non è mai riuscito ad innescare i suoi tre tenori mentrerecuperava palla con quasi irrisoria facilità.

