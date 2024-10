Spazionapoli.it - Kvara, rivelazione sul rinnovo dopo le parole di ADL: la situazione

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), che ha deciso la sfida tra Empoli e Napoli con la trasformazione dagli undici metri, continua a far discutere a causa della suacontrattuale. In casa Napoli continua a regnare l’entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti in seguito a una vittoria preziosa, quanto complessa, ottenuta nel pomeriggio di domenica allo stadio Castellani, contro l’Empoli. Una vittoria di misura e, soprattutto, tre punti che fanno bene al morale, a questo punto alle stelle considerando anche il primo posto difeso anche in questa giornata. La prestazione degli uomini di Antonio Conte non è stata esattamente esaltante, ma è chiaro che il risultato, alla fine, è ciò che conta. Il resto – parola di Conte – è aria fritta. A decidere la sfida è stata la rete siglata da Khvichatskhelia dagli undici metri, arrivata nella seconda frazione del match contro il club toscano.