Jennifer Lawrence attende il secondo figlio | ecco i dettagli della dolce attesa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, celebre attrice nota per il suo ruolo nella saga di Hunger Games, è nuovamente in. La notizia è stata confermata dal magazine Vogue, che ha rivelato che l’attrice di 34 anni e suo marito Cooke Maroney, sposato dal 2019, hanno già undi due anni, Cy. Il magazine ha inoltre osservato cheè stata recentemente avvistata a Los Angeles mentre usciva da un ristorante, indossando un maglione ampio che lasciava intravedere una leggera protuberanza. Lastar sembra annunciare un nuovo capitolo nella vitacoppia, già felicemente impegnata nella genitorialità. La famiglia die Cooke Maroneye Cooke Maroney si sono uniti in matrimonio nel 2019, consolidando una relazione che ha destato l’interesse del pubblico.