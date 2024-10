Incendio sul tetto di una scuola nel casertano: evacuati 400 bambini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina un Incendio ha interessato il tetto della palestra dell’Istituto Comprensivo "Garibaldi", situato in via San Rocco, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate durante i lavori di ristrutturazione in corso sulla copertura dell’edificio. Circa 400 studenti, presenti nelle aule al momento dell’Incendio, sono stati evacuati per precauzione. Non ci sono stati feriti o casi di intossicazione. L'articolo Incendio sul tetto di una scuola nel casertano: evacuati 400 bambini . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina unha interessato ildella palestra dell’Istituto Comprensivo "Garibaldi", situato in via San Rocco, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate durante i lavori di ristrutturazione in corso sulla copertura dell’edificio. Circa 400 studenti, presenti nelle aule al momento dell’, sono statiper precauzione. Non ci sono stati feriti o casi di intossicazione. L'articolosuldi unanel400

