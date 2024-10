I pericoli nascosti dei costumi di Halloween per bambini: ecco a cosa fare attenzione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un esperto di design e costumi ha recentemente chiarito alcune insidie poco note nei comuni travestimenti scelti da molti bambini per Halloween: "Meglio evitare maschere integrali e costumi troppo larghi, ostacolano la respirazione e impediscono i movimenti". Fanpage.it - I pericoli nascosti dei costumi di Halloween per bambini: ecco a cosa fare attenzione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un esperto di design eha recentemente chiarito alcune insidie poco note nei comuni travestimenti scelti da moltiper: "Meglio evitare maschere integrali etroppo larghi, ostacolano la respirazione e impediscono i movimenti".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Halloween - cani e gatti sfilano con costumi spaventosi : l’evento nelle Filippine - Tra loro c’erano un barboncino vestito da scorpione e un gatto persiano che indossava un costume da infermiera zombie. . “Sono molto felice perché Harry ha vinto, anche se abbiamo dovuto viaggiare molto…Ho fatto questo costume con materiali riciclati per tre settimane”, ha detto il proprietario del cane, Ronald Blanza. (Lapresse.it)

Costumi per Halloween : sei idee per la notte del 31 ottobre 2024 - Il 31 ottobre si fa sempre più vicino e sono in molti quelli che vorrebbero festeggiare ma non sanno cosa fare ma soprattutto come vestirsi. Di seguito ecco alcune idee tra costumi classici e quelli più in voga per quest'anno. Joker Il costume di Joker quest'anno è tornato di moda grazie... (Firenzetoday.it)

Fratelli Menendez - su eBay spuntano costumi per Halloween ispirati alla serie - Come riporta Tmz, su eBay sono spuntati costumi ispirati ai fratelli Lyle ed Erik Menendez, condannati nel 1996 all’ergastolo per gli omicidi dei loro genitori. Nel 2022 vennero ritirati dal mercato i costumi ispirati a Dahmer La stessa frenesia per i soggetti della serie Monster si era già manifestata con la prima stagione, che Netflix dedicò al serial killer Jeffrey Dahmer. (Lettera43.it)