Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso: Stop ai Lavori, Caos Traffico e Accuse al Commissario Caputi

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Emergenzasospesi,a senso unico, enti e cittadini chiedono soluzioni rapide per ripristinare la viabilità. Le complesse operazioni per la messa in sicurezza dell’acquifero delcontinuano a generare polemiche e incertezze. Con l'inizio di una settimana decisiva, si cerca di far luce su quanto accaduto, dopo la sospensione deidi carotaggio, fase iniziale del progetto, causata dalla rottura della canala del collettore e dall'aumento della torbidità dell'acqua. Questo evento ha fatto emergere le criticità nei rapporti tra gli enti coinvolti e la gestione della crisi, con al centro delleilstraordinario Pierluigi, nominato dal Governo per coordinare l’intervento.