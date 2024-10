Ilgiorno.it - Como, ruba alimenti al supermercato cerca di scassinare le casse: arrestato

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – È statoin flagranza di reato, mentre accumulava merce alimentare, tra cui due prosciutti crudi, eva diledelGran Mercato di Sagnino, colpendole con una pietra. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Pio XI a Sagnino ieri mattina alle 6.30, quando ha iniziato a suonare l’allarme. Ma l’uomo, un milanese di 34 anni di fatto senza fissa dimora, ha continuato a forzare lealla ridi contanti, senza abbandonare la refurtiva, quantificata in circa 900 euro di valore, e senza scappare. Ad attirare la polizia è stato il sistema di allarme, attivato dopo aver forzato una delle porte di sicurezza. È statoin flagranza di reato e processato questa mattina per direttissimo per furto aggravato.