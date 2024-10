Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Modena, tante famiglie evacuate. Salvate tre persone da un’auto sommersa

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Sono state decine ledalla propria abitazione in tutta la provincia, in particolare in pianura, ma qualche famiglia anche in montagna. I vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte di domenica in 58 interventi, dando priorità ai soccorsi poi ai prosciugamenti. Tra le operazioni più significative, sono state tratte in salvo da auto bloccate dall’acqua o in case al piano terra circa una ventina disenza gravi conseguenze fisiche, mentre due disabili sono stati portati a braccia in zona asciutta e affidati al figlio. Nottata particolarmente complicata a Formigine con 30 evacuati. Si sono verificati allagamenti soprattutto in via Bassa Paolucci, via Corletto, via Torrazzo, via Radici e via Ghiarola. Una decina le strade chiuse, per poi essere riaperte ieri.