A Circello nasce il Premio Poesia del Mezzogiorno | ecco i vincitori

(Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ Alessandro Moscè di Fabriano il vincitore della prima edizione delnazionaledel, organizzato a(Benevento) dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Poiein. Sui 159 partecipanti sono finiti invece al secondo posto, ex aequo, gli altri due finalisti: Angela Bonanno di Catania ed Anna Maria Farabbi di Perugia, mentre la giuria, presieduta dalla professoressa Elisa Donzelli, ha assegnato una menzione speciale al poeta siciliano Nino De Vita, noto per la sua capacità di trasformare il dialetto marsalese in una lingua poetica universale, ricca di suggestioni che raccontano la vita quotidiana e le tradizioni della sua terra.