Gaeta.it - Tragico incidente a Colle Brianza: un uomo di 89 anni morto schiacciato dal cancello di casa

(Di domenica 20 ottobre 2024) Unha scosso la comunità di, un piccolo comune nella provincia di Lecco, dove undi 89dopo essere stato travolto daldella sua abitazione. La vittima, Giuseppe Manzoni, stava tentando di riparare il portone quando il drammatico evento ha avuto luogo nella serata di ieri. Nonostante i rapidi soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Le indagini da parte delle autorità sono già avviate per accertare la dinamica e le cause dell'. I tentativi di soccorso e l'intervento delle autorità I soccorsi sono stati allertati immediatamente non appena è stata lanciata l'emergenza. Vigili del fuoco e sanitari sono arrivati sul luogo con la massima urgenza, pronti ad intervenire in un caso così drammatico.