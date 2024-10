Serie A basket: Trento si conferma in vetta, Milano sbanca Scafati (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 Ottobre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino si conferma in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket anche dopo la vincente trasferta al PalaVerde di Treviso dove la Nutribullet alza bandiera bianca per 76-83. I bianconeri sono al comando complice anche il riposo forzato che ha dovuto osservare la Virtus Segafredo Bologna in osservanza del rinvio, a data da destinarsi, del match interno contro Tortona a causa del maltempo che ha interessato il capoluogo felsineo nelle ultime quarantotto ore. Anthony Lamb è l’mvp con 19 punti in ventinove minuti di impiego. Ottimo l’impatto di Jordan Ford che tira con oltre il 50% complessivo. Sport.quotidiano.net - Serie A basket: Trento si conferma in vetta, Milano sbanca Scafati Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 Ottobre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino siinalla classifica del campionato diA dianche dopo la vincente trasferta al PalaVerde di Treviso dove la Nutribullet alza bandiera bianca per 76-83. I bianconeri sono al comando complice anche il riposo forzato che ha dovuto osservare la Virtus Segafredo Bologna in osservanza del rinvio, a data da destinarsi, del match interno contro Tortona a causa del maltempo che ha interessato il capoluogo felsineo nelle ultime quarantotto ore. Anthony Lamb è l’mvp con 19 punti in ventinove minuti di impiego. Ottimo l’impatto di Jordan Ford che tira con oltre il 50% complessivo.

