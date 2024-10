Saturday Night, recensione RoFF19: la nascita di una leggenda raccontata da un film irresistibile (Di domenica 20 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Saturday Night, il racconto della nascita del programma più longevo e iconico della Tv americana, diretto da Jason Reitman con tra gli altri J.K. Simmons e Willem Dafoe: selvaggio, divertentissimo, irresistibile, nostalgico Come saltare da un mito all’altro? Chiedere a Jason Reitman che Saturday Night lo ha diretto e sceneggiato, e che quando andò in onda la prima storica puntata del SNL l’11 ottobre 1975 non era neanche ancora nato. Le origini del programma più iconico e longevo della Tv americana rivivono in questo film selvaggio e divertentissimo, intelligente e nostalgico, che abbraccia un cast corale di vecchie e nuove glorie (J.K. .com - Saturday Night, recensione RoFF19: la nascita di una leggenda raccontata da un film irresistibile Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi, il racconto delladel programma più longevo e iconico della Tv americana, diretto da Jason Reitman con tra gli altri J.K. Simmons e Willem Dafoe: selvaggio, divertentissimo,, nostalgico Come saltare da un mito all’altro? Chiedere a Jason Reitman chelo ha diretto e sceneggiato, e che quando andò in onda la prima storica puntata del SNL l’11 ottobre 1975 non era neanche ancora nato. Le origini del programma più iconico e longevo della Tv americana rivivono in questoselvaggio e divertentissimo, intelligente e nostalgico, che abbraccia un cast corale di vecchie e nuove glorie (J.K.

Saturday Night : recensione del film di Jason Reitman #RoFF19 - Con la musica giusta, incalzante e costante, l’effetto di frenesia è assicurato. 00 dell’11 ottobre 1975, in cui per la prima volta Chevy Chase pronunciò la famosa frase: “Live from New York, it’s Saturday Night!”. Non solo, a guidare l’occhio frenetico della camera di Reitman è Gabriel LaBelle, che dà volto al produttore Lorne Michaels il quale per tutti i novanta minuti di film combatte con la ... (Cinefilos.it)

Jason Reitman : da Juno a Saturday Night - il cinema è una questione di legami e sorrisi - Legami famigliari, legami con la propria nazione, legami con un passato che non si riesce a lasciar andare. Ma per un regista così attaccato al concetto di rapporti così stretti, la morte del padre Ivan si tramuta in un terremoto capace di scardinare gli assetti, e smuovere dall'interno il proprio concetto di cinema. (Movieplayer.it)

Saturday Night - recensione : Jason Reitman e un grande film che ci porta dietro le quinte della storia della tv - 11 ottobre 1975. E ovviamente il divertimento. Quasi cinquant'anni di un live show che ha ospitato i più grandi comici e personaggi dello show-biz americano, volti che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare anche dalle nostre parti. La data in cui debuttava il Saturday Night Live, uno dei programmi che hanno avuto il maggior impatto sulla storia della televisione americana, (ri)definendo i ... (Movieplayer.it)