Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia dopo un testa a testa con Jorge Martin. Bagnaia solo terzo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Spettacolo e colpi di scena aldi, doveha conquistato una vittoria straordinaria, mettendo a segno il suotrionfo stagionale. Il pilota spagnolo del team Gresini Ducati ha dominato la garauna rimonta incredibile, superando il connazionale(Ducati-Pramac) in un duello mozzafiato. La gara è stata caratterizzata da un ritmo forsennato fin dalle prime battute., penalizzato da una partenza disastrosa a causa di un problema con la visiera, è precipitato in settima posizione, mentremanteneva la leadership eguadagnava terreno, portandosi al secondo posto. Manon si è arreso. Con una serie di sorpassi spettacolari, il sei volte campione del mondo si è riportato in, dando vita a un duello al cardiopalma con