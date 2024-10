“Mia suocera mi ha dato della prostituta perché voglio indossare l’abito bianco al mio matrimonio. Le abbiamo detto che le nozze sono rimandate ma ci sposeremo in segreto” (Di domenica 20 ottobre 2024) Una storia di famiglia a dir poco surreale sta infiammando Reddit. Una futura sposa di 32 anni si è sfogata sulla piattaforma, denunciando il comportamento della suocera, che le ha “vietato” di indossare l’abito bianco al suo matrimonio perché “non è pura”. La vicenda, iniziata con una gravidanza inaspettata, si è trasformata in un vero e proprio dramma familiare. La donna, dopo essere stata lasciata dal padre del bambino, ha trovato rifugio a casa di un collega, dove ha iniziato una relazione con il figlio di quest’ultimo. “A tutti gli effetti, mio figlio è il suo”, spiega la donna su Reddit, riferendosi al suo primogenito. “Il mio fidanzato è l’unico padre che mio figlio ha conosciuto”. Ma i genitori del ragazzo non hanno visto di buon occhio la relazione, facendo commenti offensivi sul peso della donna e sul fatto che avesse già un figlio. Ilfattoquotidiano.it - “Mia suocera mi ha dato della prostituta perché voglio indossare l’abito bianco al mio matrimonio. Le abbiamo detto che le nozze sono rimandate ma ci sposeremo in segreto” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una storia di famiglia a dir poco surreale sta infiammando Reddit. Una futura sposa di 32 anni si è sfogata sulla piattaforma, denunciando il comportamento, che le ha “vietato” dial suo“non è pura”. La vicenda, iniziata con una gravidanza inaspettata, si è trasformata in un vero e proprio dramma familiare. La donna, dopo essere stata lasciata dal padre del bambino, ha trovato rifugio a casa di un collega, dove ha iniziato una relazione con il figlio di quest’ultimo. “A tutti gli effetti, mio figlio è il suo”, spiega la donna su Reddit, riferendosi al suo primogenito. “Il mio fidanzato è l’unico padre che mio figlio ha conosciuto”. Ma i genitori del ragazzo non hanno visto di buon occhio la relazione, facendo commenti offensivi sul pesodonna e sul fatto che avesse già un figlio.

