Maltempo in penisola sorrentina: danni significativi a Massa Lubrense a causa di frane e crolli (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti abbondanti piogge che hanno colpito la penisola sorrentina hanno provocato seri danni a Massa Lubrense, dove diverse strutture sono state compromesse da crolli e movimenti di terra. Questo evento atmosferico ha ripercussioni sia sulla sicurezza della viabilità che sulla stabilità degli edifici. Gli interventi delle autorità locali sono stati immediati e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. I danni a Massa Lubrense: focus sulla via Nastro D’Oro A Massa Lubrense, in particolare lungo via Nastro D’Oro, si è verificato il cedimento di un muro di contenimento situato all’altezza del civico 7, insieme alla compromissione di un ampio piazzale asfaltato dedicato al parcheggio auto. Gaeta.it - Maltempo in penisola sorrentina: danni significativi a Massa Lubrense a causa di frane e crolli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti abbondanti piogge che hanno colpito lahanno provocato seri, dove diverse strutture sono state compromesse dae movimenti di terra. Questo evento atmosferico ha ripercussioni sia sulla sicurezza della viabilità che sulla stabilità degli edifici. Gli interventi delle autorità locali sono stati immediati e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. I: focus sulla via Nastro D’Oro A, in particolare lungo via Nastro D’Oro, si è verificato il cedimento di un muro di contenimento situato all’altezza del civico 7, insieme alla compromissione di un ampio piazzale asfaltato dedicato al parcheggio auto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dedicata alla ristorazione l’Agenda della Penisola Sorrentina 2025. Sabato 12 la presentazione - . L’incontro vedrà la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e dei due autori, Nino e Federico Cuomo, moderati dalla giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo. it. Nella pubblicazione, trovano quindi posto 14 locali: da Terrazza Bousquet a Il Buco, da ‘O Parrucchiano al Lorelei, da ‘O Canonico 1898 all’Antico Francischiello, da Don Geppi all’iconico Don Alfonso 1890 al ... (Ildenaro.it)

La penisola sorrentina è scesa in strada per il ritorno di Ethan - Ieri sera la madre in marcia con il passeggino vuoto affiancata dai  sindaci della Costiera.  Piano di Sorrento – Un passeggino vuoto solca il silenzio delle strade di Piano di Sorrento già illuminate a festa per l’imminente festa patronale di San Michele. Un gesto simbolico, voluto dalla mamma, Claudia Ciampa, che ieri sera ha marciato […]. (2anews.it)

FOTO/ La penisola sorrentina è scesa in strada per il ritorno di Ethan in Italia - il bimbo di 7 mesi portato negli Usa dal padre - it. Si tratta di un supporto che per me è fondamentale, è stata come una carezza al cuore”. Indispensabile anche la cooperazione internazionale tra Italia e Stati Uniti visto che il bambino ha la doppia cittadinanza, ma è cresciuto ed è residente a Piano di Sorrento, motivo per cui il caso è stato portato anche all’attenzione della Farnesina. (Anteprima24.it)