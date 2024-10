Ilgiorno.it - Madama Butterfly debutta in prima nazionale al teatro de Silva di Rho: ecco le date e dove prendere i biglietti

(Di domenica 20 ottobre 2024) Rho –inil 25 ottobre alCivico Roberto dedi Rho il nuovo allestimento didi Giacomo Puccini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore lucchese. La tragedia giapponese in tre anni, con la regia di Stefano Monti, coprodotta da International Music and Arts,Civico Roberto de Silvia di Rho, Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo eSplendor di Aosta, porta sul palcoscenico Daria Masiero, nel ruolo di(Cio-Cio-San), Carlotta Vichi, Giuseppe Di Stefano, Filippo Polinelli, Carlo Checchi e Giacomo Pieracci. L’orchestra e il coro sono quelli della Filarmonica Italiana, diretta da Riccardo Bianchi.