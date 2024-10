La Rosa della Vendetta: Stasera, 20 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5 (Di domenica 20 ottobre 2024) nuovo appuntamento Stasera, domenica 20 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda Stasera su Canale 5! Comingsoon.it - La Rosa della Vendetta: Stasera, 20 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024), domenica 20, con Ladelle, laTVcon Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi insu Canale 5!

La Rosa della Vendetta - anticipazioni puntata di stasera - 20 ottobre - su Canale 5 : Gülcemal rapisce Deva - i due tornano con un certificato di nozze - Anche Mert sarà rapito dopo essere stato attirato da Vefa con una scusa. Quando l’uomo farà ritorno a casa, sarà molto tardi, e con lui ci saranno anche Deva e Mert. La ragazza sospetterà che l’uomo sia andato a riprendersi la figlia, ma in realtà si sarà recato da Zafer, per minacciarla di rivelare a tutti il suo segreto se non distruggerà il matrimonio tra Deva e Gülcemal. (Superguidatv.it)

Leggiamo la trama della nuova puntata de "La rosa della vendetta", la serie turca in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il concitato intreccio culmina in un (falso) rapimento e nell'unione tra Deva e Gülcemal, novelli sposi.

