La città ferita al cuore

(Di domenica 20 ottobre 2024) Questa volta è ildi Bologna ad andare sott’acqua. Immagini mai viste: dieci dita di fango in via Andrea Costa, viale Togliatti trasformato in una piscina. Con i tetti delle auto ridotte a piccole isole, persone che trasportano amici e parenti sulle spalle in via San Mamolo. E nessuno, ovviamente, dimentica la giovanissima vittima di Pianoro, oltre ai disastri nelle aree della Provincia, da San Lazzaro e Budrio. Unacolpita al, si diceva. Nelle strade all’altezza della Chiesa di San Paolo, in via Andrea Costa, il Ravone è esondato con una forza che non si era mai vista, allargando cantine, garage, negozi. Dieci dita di fango e detriti, rami e tronchi anche di una certa dimensione fuoriusciti da cortili interni (quello, ad esempio, all’altezza del civico 83), con l’asfalto che si è sollevato inondando l’area.