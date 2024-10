Gamberorosso.it - Il vin brulè bianco sarà il nuovo protagonista dei mercatini di Natale

(Di domenica 20 ottobre 2024) Per molti, il vin brulé evoca immagini dinatalizi, mani fredde riscaldate da bicchieri fumanti e un profumo di spezie che riempie l’aria. E, per la maggior parte delle persone, il vin brulé (qui la storia e la ricetta) è sempre stato rosso. Ma quest'anno, sembra che la sua variante inpossa rubargli la scena. Il vinin versione bianca Da tempo apprezzato neiditedeschi, dove il glühweinha il suo posto accanto alla versione classica rossa, questa variante del vin brulé sta per invadere già gli scaffali dei supermercati britannici, secondo quanto riporta il quotidiano The Guardian, in una bottiglia in vetro già pronta da bere.