Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 21 al 25 ottobre

Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2024. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2024. Lunedì 21 ottobre 2024: È il primo giorno di convivenza per Roberto e Mario, entrambi molto emozionati. Alfredo riceve una brutta notizia riguardo al suo cambio e Clara lo incoraggia a reagire. Umberto, in un incontro con Marcello, si dimostra stranamente benevolo. Al Paradiso, si decide di sfruttare il successo della gara "Costa Smeralda" per attirare più clienti. Enrico, che vive ogni giorno le difficoltà di restare in incognito, si confida con Armando. Matteo torna da Parigi con una bella notizia per suo fratello e Maria.