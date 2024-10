“Ho un cancro terminale”. Sport sotto choc, l’annuncio del campione olimpico: ha solo 48 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) “Mi restano dai due ai quattro anni di vita”. l’annuncio del sei volte campione olimpico ha gettato lo Sport nel dramma. Delle sue condizioni aveva informato il mondo lo scorso febbraio cercando di tranquillizzare tutti. Ma nelle ore scorse la doccia gelata. Racconta il Messaggero come: “ora ha detto al Sunday Times che all’epoca sapeva che la sua malattia era terminale”. 48 anni, considerato uno dei più grandi ciclisti su pista di tutti i tempi, ora è atteso alla sua corsa più difficile. >> “È stato orrendo”. Ballando con le stelle, Sonia asfaltata ancora in diretta. Ma stavolta Selvaggia non c’entra: gelo in studio La diagnosi di cancro alla prostata, come detto, era arrivata lo scorso inverno. Si tratta di uno dei tumori più comuni tra gli uomini. In Italia, l’incidenza è di circa 100-120 casi ogni 100.000 abitanti all’anno. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Mi restano dai due ai quattrodi vita”.del sei volteha gettato lonel dramma. Delle sue condizioni aveva informato il mondo lo scorso febbraio cercando di tranquillizzare tutti. Ma nelle ore scorse la doccia gelata. Racconta il Messaggero come: “ora ha detto al Sunday Times che all’epoca sapeva che la sua malattia era”. 48, considerato uno dei più grandi ciclisti su pista di tutti i tempi, ora è atteso alla sua corsa più difficile. >> “È stato orrendo”. Ballando con le stelle, Sonia asfaltata ancora in diretta. Ma stavolta Selvaggia non c’entra: gelo in studio La diagnosi dialla prostata, come detto, era arrivata lo scorso inverno. Si tratta di uno dei tumori più comuni tra gli uomini. In Italia, l’incidenza è di circa 100-120 casi ogni 100.000 abitanti all’anno.

