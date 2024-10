Diana Del Bufalo ad Amici 24 presenta lo spettacolo ”Tra Sogni e Desideri”| Video Witty Tv (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella puntata in onda domenica 20 ottobre su Canale 5, Diana Del Bufalo ad Amici 24 ha presentato lo spettacolo intitolato ”Tra Sogni e Desideri”. L’attrice ha scherzato con Maria De Filippi che le ha fatto, ridendo, molti complimenti, e poi ha punzecchiato Rudy Zerbi cercando di invitare tutti ad andare a vederla a teatro. Video Witty Tv Superguidatv.it - Diana Del Bufalo ad Amici 24 presenta lo spettacolo ”Tra Sogni e Desideri”| Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella puntata in onda domenica 20 ottobre su Canale 5,Delad24 hato lointitolato ”Tra”. L’attrice ha scherzato con Maria De Filippi che le ha fatto, ridendo, molti complimenti, e poi ha punzecchiato Rudy Zerbi cercando di invitare tutti ad andare a vederla a teatro.Tv

Diana Del Bufalo - ecco tutti gli ex famosi : da Francesco Arpino a Edoardo Tavassi - L’anno successivo annuncia ai suoi followers l’inizio della relazione con Francesco Arpino, con il quale instaurerà al tempo stesso un sodalizio artistico con il lancio del singolo La Foresta. Nel 2019 dopo quattro anni volgeva al terrmine con un annuncio della stessa attrice sui social: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo ... (Metropolitanmagazine.it)

Amici 24 - puntata 20 ottobre con Arisa e Diana Del Bufalo - Arisa sarà in studio per cantare il brano colonna sonora del film Il ragazzo con i pantaloni rosa, al cinema dal 7 novembre. 00 su Canale 5 nuovo appuntamento pomeridiano con Maria De Filippi e il talent show Amici. . Nella puntata di domenica 20 ottobre di Amici di Maria De Filippi saranno ospiti in studio Arisa, Diana Del Bufalo e Rossella Brescia Domenica 20 ottobre alle ore 14. (Spettacolo.eu)

Diana Del Bufalo : "Cresciuta con le favole. Pocahontas il mio alter ego - in un'altra vita ero una nativa americana" - Con lo show musicale "Tra sogni e desideri" Diana Del Bufalo non porta sul palco solo le colonne sonore più belle della Disney - quelle con cui è cresciuta - ma un bel pezzo della sua infanzia. . Cresciuta a favole e musica. . . La passione per il canto che le ha trasmesso sua madre - cantante lirica -. (Today.it)