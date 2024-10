Chiusura della strada tra via del Ponte Pisano e Raccordo Anulare: nuovi disagi per i cittadini romani (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Roma, la situazione lungo via Portuense è diventata sempre più complessa a causa di eventi atmosferici avversi che hanno portato alla Chiusura della strada tra via del Ponte Pisano e il Raccordo Anulare. I residenti e i commercianti della zona effettuano segnalazioni di disagi significativi, ampliando i timori su come la viabilità stia influenzando il loro quotidiano. disagi crescenti a via Portuense Negli ultimi giorni, l’area di via Portuense ha subito una serie di eventi che hanno compromesso non solo la viabilità, ma anche la tranquillità dei residenti. Dopo il crollo di alcuni alberi, un ulteriore cedimento ha costretto le autorità a chiudere completamente il tratto stradale tra via del Ponte Pisano e il Raccordo Anulare. Gaeta.it - Chiusura della strada tra via del Ponte Pisano e Raccordo Anulare: nuovi disagi per i cittadini romani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Roma, la situazione lungo via Portuense è diventata sempre più complessa a causa di eventi atmosferici avversi che hanno portato allatra via dele il. I residenti e i commerciantizona effettuano segnalazioni disignificativi, ampliando i timori su come la viabilità stia influenzando il loro quotidiano.crescenti a via Portuense Negli ultimi giorni, l’area di via Portuense ha subito una serie di eventi che hanno compromesso non solo la viabilità, ma anche la tranquillità dei residenti. Dopo il crollo di alcuni alberi, un ulteriore cedimento ha costretto le autorità a chiudere completamente il trattole tra via dele il

