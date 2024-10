Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa: “La felicità esiste” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il jazzista Walter Ricci è il nuovo fidanzato di Arisa: la cantante la scorsa estate aveva ufficializzato la relazione con degli scatti pubblicati su Instagram Oggi l’artista lucana sarà tra gli ospiti di Amici, in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5. Nella vita sentimentale della voce di Sincerità brano con il quale ha raggiunto il successo nel 2009, si sono susseguite importanti e longeve storie d’amore. Agli albori della carriera nel mondo musicale, Arisa aveva una relazione con Giuseppe Anastasi paroliere e cantautore siciliano, che ha firmato per lei alcune delle sue hit: la storia si era conclusa nel 2010. Successivamente la voce de La Notte, arrivava sulle pagine dei giornali di gossip insieme ad Andrea Di Carlo. Metropolitanmagazine.it - Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa: “La felicità esiste” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il jazzistaè ildi: la cantante la scorsa estate aveva ufficializzato la relazione con degli scatti pubblicati su Instagram Oggi l’artista lucana sarà tra gli ospiti di Amici, in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5. Nella vita sentimentale della voce di Sincerità brano con il quale ha raggiunto il successo nel 2009, si sono susseguite importanti e longeve storie d’amore. Agli albori della carriera nel mondo musicale,aveva una relazione con Giuseppe Anastasi paroliere e cantautore siciliano, che ha firmato per lei alcune delle sue hit: la storia si era conclusa nel 2010. Successivamente la voce de La Notte, arrivava sulle pagine dei giornali di gossip insieme ad Andrea Di Carlo.

Walter Ricci in concerto al Politeama con "Naples Jazz" - Sotto l’albero di Natale un evento che promette di essere più di un semplice concerto. Sabato 21 dicembre il teatro Politeama di Napoli sarà avvolto dall'atmosfera unica di "Naples Jazz" che regalerà la fusione perfetta tra le sonorità partenopee e la tradizione jazz, per una serata all'insegna... (Napolitoday.it)

Walter Ricci in concerto al teatro Politeama di Napoli - al via le prevendite - Sabato 21 dicembre il teatro Politeama di Napoli sarà avvolto dall’atmosfera unica di “Naples Jazz” che regalerà la fusione perfetta tra […]. Il teatro Politeama di Napoli sarà avvolto dall’atmosfera unica di “Naples Jazz” e dal talento dell’artista napoletano Walter Ricci. Sotto l’albero di Natale un evento che promette di essere più di un semplice concerto. (2anews.it)

Musica : ‘Napoli Jazz’ - Walter Ricci al teatro Politeama il 21 dicembre - . ‘Naples Jazz’ è un lavoro di reinterpretazione dei più grandi standard jazz americani che si mescolano in uno scenario surreale con i linguaggi dell’artista come “Teng o fridd e nguollo”, sulle note di “Unforgettable’ì” di Nat King Cole e Natalie Cole , o di “S’arapene e feneste”, che prende in prestito le melodie di ‘The Shadow of Your Smile’, di Andy Williams, fino ai tanto amati “Uè” e ... (Ildenaro.it)