Calcio femminile, Cesena lotta ma viene battuta a Cuneo (Di domenica 20 ottobre 2024) Niente da fare per il Cesena femminile che esce sconfitto dalla trasferta a Cuneo contro il Freedom. Le padrone di casa si impongono 3-1. Partita subito in salita per le Cesenati dopo un quarto d'ora, Tamborini vede l'inserimento di Pasquali e serve la compagna: sorpresa la difesa bianconera

Basket femminile - prima battuta d'arresto per la Nuova Virtus Cesena : vince Cavezzo - Finisce 42 a 81. . Nel primo periodo Cesena parte a rilento perdendo molti palloni, indice di poca tranquillità da parte di una squadra che a tutti gli. Con una prova “impalpabile” soprattutto in difesa la Fse Progetti si deve arrendere alla vincitrice dello scorso campionato di serie B, Cavezzo. (Cesenatoday.it)

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Cesenatoday.it)

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Today.it)