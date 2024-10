Beatrice Luzzi conferma di essersi offesa con Signorini dopo la battuta sul “piumone” al GF: nuovo dardo infuocato in TV – VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Beatrice Luzzi, ospite di Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ha svelato cosa ne pensa della battuta sul “piumone” fatta da Alfonso Signorini durante il Grande Fratello. Beatrice Luzzi conferma la frecciatina a Signorini: il nuovo sfogo TV “C’è un’esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio: Beatrice. Che mi guarda con "Beatrice Luzzi conferma di essersi offesa con Signorini dopo la battuta sul “piumone” al GF: nuovo dardo infuocato in TV – VIDEO" L'articolo Beatrice Luzzi conferma di essersi offesa con Signorini dopo la battuta sul “piumone” al GF: nuovo dardo infuocato in TV – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Beatrice Luzzi conferma di essersi offesa con Signorini dopo la battuta sul “piumone” al GF: nuovo dardo infuocato in TV – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024), ospite di Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ha svelato cosa ne pensa dellasul “” fatta da Alfonsodurante il Grande Fratello.la frecciatina a: ilsfogo TV “C’è un’esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio:. Che mi guarda con "diconlasul “” al GF:in TV –" L'articolodiconlasul “” al GF:in TV –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Striscia la Notizia : "Il vero esperto di piumoni è lui". La stoccata di Beatrice Luzzi contro Signorini - . Ieri sera, giovedì 17 ottobre, Valerio Staffelli ha consegnato il primo Tapiro d’oro della carriera, per l’occasione “trapuntato”, a Beatrice Luzzi. I fatti. Il motivo? Il botta e risposta con Alfonso Signorini. . Durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, il conduttore ha chiamato. (Today.it)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi replica pubblicamente alla forte insinuazione di Alfonso Signorini : le dichiarazioni - Questi screzi hanno contribuito a rendere ancora più dinamiche le serate in studio, creando un’atmosfera imprevedibile. Il riferimento era chiaramente a quanto accaduto con Giuseppe Garibaldi lo scorso anno. Dopo i primi attriti di qualche settimana fa è arrivata la frase del conduttore in puntata che proprio non è piaciuta all’opinionista. (Anticipazionitv.it)

“Secondo me - il vero esperto sotto al piumone è Alfonso Signorini. Io sono una signora” : a Beatrice Luzzi il Tapiro d’oro trapuntato di “Striscia la Notizia” - Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Il riferimento è a quello che sarebbe accaduto sotto le coperte tra Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del reality, in cui i due erano concorrenti. Poi l’opinionista lancia una stilettata ad Alfonso Signorini: “Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e ... (Ilfattoquotidiano.it)