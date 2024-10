Basket Serie B Interregionale / Primo successo esterno di Senigallia (Di domenica 20 ottobre 2024) Una bella Goldengas si conferma e espugna con merito Castel San Pietro 74-64 Senigallia, 20 Ottobre 2024 – Una bella Goldengas Senigallia espugna Castel San Pietro e lo distanza in classifica salendo a 6 punti e ottenendo il Primo successo esterno stagionale. Finisce 64-74 in Emilia ed è un successo meritato per i biancorossi che conducono nel Primo periodo 16-18 e al riposo lungo 35-36. .com - Basket Serie B Interregionale / Primo successo esterno di Senigallia Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Una bella Goldengas si conferma e espugna con merito Castel San Pietro 74-64, 20 Ottobre 2024 – Una bella Goldengasespugna Castel San Pietro e lo distanza in classifica salendo a 6 punti e ottenendo ilstagionale. Finisce 64-74 in Emilia ed è unmeritato per i biancorossi che conducono nelperiodo 16-18 e al riposo lungo 35-36.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione - l'Atletico Piombino ne fa tre al Saline - primo successo in campionato dei nerazzurri - . . Finalmente arriva la prima vittoria per l'Atletico Piombino ed è in grande stile con un netto 3 a 0 sul Saline: Mattia Durante porta avanti i nerazzurri dopo 17', i ragazzi di mister Venturi resistono bene alla reazione degli ospiti e al 11' della ripresa colpisce Fatticcioni da calcio di rigore. (Livornotoday.it)

Citadel : Diana è un successo clamoroso in America - record di ascolti nel primo weekend - Diana Cavalieri, un’agente segreta dell’agenzia Citadel, si ritrova intrappolata come talpa nell’organizzazione nemica Manticore dopo la distruzione di Citadel otto anni prima. Il mondo di Citadel è un concetto davvero unico e il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo mondo di spie che viaggi a livello globale. (Screenworld.it)

MotoGP - Jorge Martin : “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island” - Non me la dovrò vedere solo con Bagnaia, nella lotta ci saranno anche Acosta, Marc Marquez e Bastianini. Ad ogni modo dovremo analizzare bene i dati e capire in fretta cosa ci sarà da migliorare sulla moto”. La lotta in classifica è stata particolare. Ad ogni modo il mio obiettivo è arrivare all’ultima gara di Valencia con chance di vincere il titolo. (Oasport.it)