United, ten Hag contro McTominay al Napoli: l’accusa è pesantissima (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, torna a parlare del trasferimento del centrocampista Scott McTominay al Napoli: l’allenatore non ci sta e lancia l’accusa. Uno dei grandi protagonisti del nuovo Napoli targato Antonio Conte è senza dubbio Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è subito preso la scena in maglia azzurra, risultando fin da subito importante nello scacchiere tecnico – tattico dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Si tratta, infatti, di un vero e proprio jolly per Conte, che lo sta schierando dietro la punta Romelu Lukaku ma che, all’occorrenza, può occupare buona parte del campo. Un acquisto, quello avvenuto nella scorsa sessione estiva di calciomercato, che ha fatto molto rumore anche in Inghilterra, considerando che McTominay era una vera e propria bandiera per il Manchester United, club da cui è stato prelevato. Spazionapoli.it - United, ten Hag contro McTominay al Napoli: l’accusa è pesantissima Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Manchester, Erik ten Hag, torna a parlare del trasferimento del centrocampista Scottal: l’allenatore non ci sta e lancia. Uno dei grandi protagonisti del nuovotargato Antonio Conte è senza dubbio Scott. Il centrocampista scozzese si è subito preso la scena in maglia azzurra, risultando fin da subito importante nello scacchiere tecnico – tattico dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Si tratta, infatti, di un vero e proprio jolly per Conte, che lo sta schierando dietro la punta Romelu Lukaku ma che, all’occorrenza, può occupare buona parte del campo. Un acquisto, quello avvenuto nella scorsa sessione estiva di calciomercato, che ha fatto molto rumore anche in Inghilterra, considerando cheera una vera e propria bandiera per il Manchester, club da cui è stato prelevato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato Napoli - due nomi per gennaio : c’è anche il Manchester United - Su di lui si sta muovendo anche il Manchester United ma il Napoli resta in corsa. Il discorso del rinforzo eventuale sulla corsia esterna rimane di forte attualità. Mercato Napoli, i due nomi per gennaio “Infine il Napoli. La società azzurra aspetta un segnale da Conte per capire se servirà coprire questo ruolo già nella sessione invernale”, ha detto Ceccarini sulla colone dei TMW. (Spazionapoli.it)

Napoli in pole per Amar Dedic : sfida a Manchester United e Brighton - . com. Il terzino destro del Salisburgo è nel mirino degli azzurri per il mercato di gennaio. Concorrenza dalla Premier League Non solo il Napoli è interessato: anche Manchester United e Brighton hanno messo gli occhi su Dedic. Tuttavia, gli azzurri sembrano essere in vantaggio, con incontri programmati tra i rappresentanti del Napoli e l’entourage del giocatore durante la sosta per le ... (Napolipiu.com)

Incidente domestico per l’ex Napoli e Man United Tuanzebe : ecco cos’è successo - Incidente domestico per l'ex difensore di Napoli, Aston Villa e Manchester United: l'allenatore della sua squadra lo ha confermato. (Golssip.it)