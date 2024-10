Thiago Motta stupisce ancora | rilancia Douglas Luiz e cambia capitano

Thiago Motta stupisce ancora: (ri)lancia Douglas Luiz e cambia capitano (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juventus ospita la Lazio nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A: diverse novità nell’undici bianconero del tecnico Thiago Motta Juventus incerottata e tante novità di formazione per Thiago Motta nel delicato match di campionato contro la Lazio, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.itLa novità più importante è la titolarità di Douglas Luiz, che torna dal primo minuto dopo oltre un mese: il brasiliano era sceso in campo dall’inizio una sola volta in questa stagione, lo scorso 14 settembre nella trasferta di Empoli. Sicuramente una serata importante per l’ex Aston Villa, che deve cancellare gli errori contro Lipsia e Cagliari oltre a una prima parte della sua avventura in bianconero finora da dimenticare. Douglas Luiz partirà sulla trequarti, sostituendo di fatto Koopmeiners dietro l’unica punta Vlahovic. Calciomercato.it - Thiago Motta stupisce ancora: (ri)lancia Douglas Luiz e cambia capitano Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juventus ospita la Lazio nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A: diverse novità nell’undici bianconero del tecnicoJuventus incerottata e tante novità di formazione pernel delicato match di campionato contro la Lazio, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.(LaPresse) – Calciomercato.itLa novità più importante è la titolarità di, che torna dal primo minuto dopo oltre un mese: il brasiliano era sceso in campo dall’inizio una sola volta in questa stagione, lo scorso 14 settembre nella trasferta di Empoli. Sicuramente una serata importante per l’ex Aston Villa, che deve cancellare gli errori contro Lipsia e Cagliari oltre a una prima parte della sua avventura in bianconero finora da dimenticare.partirà sulla trequarti, sostituendo di fatto Koopmeiners dietro l’unica punta Vlahovic.

