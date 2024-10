Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile: il nome del possibile sostituto (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci sono dubbi che Stefano De Martino abbia spiccato il volo alla Rai visto che ora i suoi impegni sono diventati molto più importanti. Da quest’anno è alla guida di Affari Tuoi e ben presto tornerà al timone di Stasera tutto è possibile. Tuttavia dovrebbe essere l’ultima volta per il partenopeo alla conduzione dato che si occuperà di altri impegni nel seconda parte della stagione televisiva di Viale Mazzini. Per lui si aprono, infatti, anche le porte di Sanremo 2026. Stefano De Martino: ultimo anno a Stasera tutto è possibile Da quando Stefano De Martino si è preso la conduzione di Affari Tuoi, il game show sta registrando ascolti altissimi. In molti hanno promosso l’operato del conduttore, il quale si appresta già ad essere riconfermato per la prossima stagione. Anticipazionitv.it - Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile: il nome del possibile sostituto Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci sono dubbi cheDeabbia spiccato il volo alla Rai visto che ora i suoi impegni sono diventati molto più importanti. Da quest’anno è alla guida di Affari Tuoi e ben presto tornerà al timone di. Tuttavia dovrebbe essere l’ultima volta per il partenopeo alla conduzione dato che si occuperà di altri impegni nel seconda parte della stagione televisiva di Viale Mazzini. Per lui si aprono, infatti, anche le porte di Sanremo 2026.De: ultimo anno aDa quandoDesi è preso la conduzione di Affari Tuoi, il game show sta registrando ascolti altissimi. In molti hanno promosso l’operato del conduttore, il quale si appresta già ad essere riconfermato per la prossima stagione.

STASERA TUTTO È POSSIBILE RESTA SU RAI2. ULTIMA EDIZIONE CON STEFANO DE MARTINO? - Sarà l’ultima edizione con Stefano De Martino? Alla fine i vertici di Viale Mazzini hanno optato per lasciare tutto com’è. . Non resta altro che attendere lunedì 27 gennaio, data di inizio prevista della undicesima edizione di STEP e della sesta condotta dal “re dei pacchi”. Stasera Tutto è Possibile è lo show più visto di Rai2 e rimarrà anche nel 2025 ad impreziosirne il palinsesto. (Bubinoblog)

“Se ne va”. Stefano De Martino lascia il programma - la decisione su Stasera tutto è possibile - Ogni puntata presenta anche ospiti speciali, tra cui comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, che contribuiscono a rendere il programma ancora più vario e coinvolgente. Gli ascolti continuano a premiarlo. E ancora: “Voiinon state bene”, staremo a vedere cosa succederà. 000 spettatori (26. (Caffeinamagazine.it)

Stefano De Martino torna con Stasera Tutto e Possibile e poi lascia? - Gli ottimi ascolti registrati in prime time rendono questo programma uno dei pochi capaci di garantire risultati soddisfacenti per la seconda rete. La prossima edizione potrebbe passare nelle mani di qualcun altro, in modo da far concentrare Stefano su altri progetti. Questa, però, non è l'unica novità trapelata: Stefano De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile? Come riporta TvBlog, potrebbe ... (Tvpertutti.it)