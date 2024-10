Samu Omorodion, chi è il giovane talento spagnolo che cerca mezza Europa (Di sabato 19 ottobre 2024) Passato in estate al Porto, Samu Omorodion è l’attaccante spagnolo di origini nigeriane finito nel mirino dei top club europei. Nato il 5 maggio 2004 a Melilla da genitori nigeriani, Samuel Omorodion Aghehowa, per tutti semplicemente Samu, è uno dei talenti più interessanti del calcio europeo: cresciuto a Maracena, ha iniziato la sua carriera calcistica Questo articolo Samu Omorodion, chi è il giovane talento spagnolo che cerca mezza Europa è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Sportnews.eu - Samu Omorodion, chi è il giovane talento spagnolo che cerca mezza Europa Leggi tutta la notizia su Sportnews.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) Passato in estate al Porto,è l’attaccantedi origini nigeriane finito nel mirino dei top club europei. Nato il 5 maggio 2004 a Melilla da genitori nigeriani,elAghehowa, per tutti semplicemente, è uno dei talenti più interessanti del calcio europeo: cresciuto a Maracena, ha iniziato la sua carriera calcistica Questo articolo, chi è ilcheè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Chi è Samu Omorodion - il baby bomber scartato dall’Atletico che fa impazzire la Spagna a suon di gol - Giocando nel Porto, perché in estate per l'Atletico di Simeone non era all'altezza. Continua a leggere . Samu Omorodion è la nuova stella nascente del calcio spagnolo: con l'Under 21 ha segnato 4 gol in 40 minuti a Malta nel suo debutto da capitano, certificando la sua definitiva esplosione: 11 reti nelle ultime 7 partite. (Fanpage.it)

Dall’Inghilterra : Il Napoli su Samu Omorodion : può essere lui il post-Osimhen - L’intreccio con il Chelsea e il futuro di Osimhen Il mancato trasferimento di Omorodion al Chelsea potrebbe riaprire le porte del club londinese per Osimhen. Lukaku resta l’obiettivo di Conte Sullo sfondo di queste trattative, resta Romelu Lukaku. Omorodion non è l’unico interessato: anche il Lipsia sta monitorando la situazione del talentuoso attaccante. (Napolipiu.com)