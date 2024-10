Ilnapolista.it - Prandelli: «Anche 15 anni fa si costruiva dal basso, ma quando si poteva. Non vanno seguite mai le mode»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cesare, intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, ha analizzato alcuni aspetti del campionato italiano e dei suoi protagonisti. Ha commentato il cosiddetto “calcio intellettuale”, dicendo che «lo capiscono in pochi, forse solo chi lo fa».vuole tornare a «un calcio figurativo: come si fa a innamorarsi di un sistema di gioco e non di un calciatore»: «Motta non è un fanatico del sistema di gioco» Qualche allenatore che dà speranza? «Beh, Thiago Motta non è un fanatico del sistema di gioco. Lui occupa lo spazio e crea superiorità numerica, ma non in maniera sistematica e ripetitiva. Chi c’è c’è, una volta era così: sapevi che dovevi migliorare a livello tecnico e con lui migliori, ma non è così fanatico e rigido». Ha lanciato Vlahovic, lo si critica perché gioca poco con la squadra. «Ma meno male.