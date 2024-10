Posillipo, arriva la prima vittoria contro il Nuoto Catania (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrimo successo del campionato per il Posillipo che si impone in trasferta superando il Nuoto Catania per 12-10. La squadra di Pino Porzio, rimonta il 2-0 iniziale e, trascinata dai 4 gol di Somma e dalla tripletta di Cuccovillo, domina la seconda parte di gara, conquistando tre preziosi punti in classifica. Parte bene la formazione siciliana che segna con Ferlito e Russo mentre il Posillipo non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Nel finale del primo tempo però arriva la reazione veemente della squadra rossoverde che con Somma e Serino riesce a trovare il pareggio. Nell’ultimo minuto è ancora Somma a siglare il 2-3 al primo intervallo. Non si segna nella prima parte del secondo tempo, sia Spinelli che Akmatov compiono grandi interventi fino al 1-2 del Catania, in superiorità , che con Torrisi e Russo si riporta in vantaggio. Anteprima24.it - Posillipo, arriva la prima vittoria contro il Nuoto Catania Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrimo successo del campionato per ilche si impone in trasferta superando ilper 12-10. La squadra di Pino Porzio, rimonta il 2-0 iniziale e, trascinata dai 4 gol di Somma e dalla tripletta di Cuccovillo, domina la seconda parte di gara, conquistando tre preziosi punti in classifica. Parte bene la formazione siciliana che segna con Ferlito e Russo mentre ilnon riesce a sfruttare la superiorità numerica. Nel finale del primo tempo peròla reazione veemente della squadra rossoverde che con Somma e Serino riesce a trovare il pareggio. Nell’ultimo minuto è ancora Somma a siglare il 2-3 al primo intervallo. Non si segna nellaparte del secondo tempo, sia Spinelli che Akmatov compiono grandi interventi fino al 1-2 del, in superiorità , che con Torrisi e Russo si riporta in vantaggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pallanuoto - il Posillipo vince il Trofeo “Città di Monterotondo” - I rossoverdi reagiscono nel tempo finale portandosi sul 11-8, con il gol di Brgujan, sulla sirena,  decisivo per la conquista del torneo. Dopo la sconfitta con il Telimar Palermo di ieri, la formazione di Mister Pino Porzio ha vinto sia questa mattina con la Rari Nantes Florentia per 13-8, grazie ad un’ottima seconda parte di gara, trascinata dai 5 gol di Radulovic, che nell’ultima partita ... (Anteprima24.it)

C.N.Posillipo Pallanuoto - inizia la preparazione della prima squadra -  I giovani Luca Izzo ed Emanuele Miraldi, impegnati con la Nazionale per gli Europei Under 19, si uniranno successivamente.  Questa sera, venerdì 30 agosto, si terrà la prima cena di squadra al Circolo Nautico Posillipo. N.  Agli ordini del Mister Pino Porzio, Direttore Tecnico della sez. it. (Anteprima24.it)

C.N. Posillipo Pallanuoto - Izzo e Miraldi convocati per gli Europei Under19 - L'articolo C. . Non ci sarĂ invece il nuovo giocatore rossoverde Giobatta Valle, colpito da una leggera indisposizione che gli ha impedito di poter rispondere alla convocazione. it. N. Gli azzurri, allenati da Mister Christian Presciutti, sono stati inseriti nel Gruppo B, insieme a Germania, Grecia e Serbia. (Anteprima24.it)