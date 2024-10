Gaeta.it - Napoli si mobilita contro il G7: corteo per la Palestina e contro le spese militari

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, unsignificativo si sta preparando per esprimere la ferma oppressionele guerre e il genocidio del popolo palestinese. L’evento, organizzato dai movimenti locali, si concentra sulla condanna delle decisioni politiche recenti e sulla richiesta di una giustizia sociale più evidente. La manifestazione si terrà in Piazza Garibaldi, in prossimità della stazione centrale, sotto il motto “le vostre guerre,libera, no G7, no ddl 1660“. Il messaggio dele le restrizioni della questura Davide Dioguardi, uno dei leader del movimento, ha commentato le restrizioni imposte dalla questura, definendole un atto provocatorio che sembra mettere in discussione la libertà di espressione e di manifestazione. “È inaccettabile che ci sia un blocco così distante dall’evento principale“, ha affermato.