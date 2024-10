Monza, viaggio tra i ruderi dell’ex rione industriale. San Donato e Regina Pacis: “No a nuovi palazzi” (Di sabato 19 ottobre 2024) Monza – Quartiere San Donato e Regina Pacis, i residenti chiedono servizi e spazi verde, eliminando i nuovi progetti di costruzioni residenziali. E trovando al più presto una soluzione per l’ex Macello. San Donato è uno dei rioni di Monza situato a sud della città, che si sviluppa principalmente lungo via Buonarroti, arteria che collega Monza con Brugherio. È conosciuta, invece, con il nome di Regina Pacis la sua sezione più a nord, oltre la rotatoria tra le vie Mentana e Foscolo. Il quartiere è fra i più popolosi di Monza, con oltre 12mila abitanti. Si tratta di un ex rione industriale dove sopravvivono i ruderi dell’ex Macello, del vecchio carcere e dell’ex concessionaria Fiat, su cui pende la spada di Damocle di nuove costruzioni. Ilgiorno.it - Monza, viaggio tra i ruderi dell’ex rione industriale. San Donato e Regina Pacis: “No a nuovi palazzi” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Quartiere San, i residenti chiedono servizi e spazi verde, eliminando iprogetti di costruzioni residenziali. E trovando al più presto una soluzione per l’ex Macello. Sanè uno dei rioni disituato a sud della città, che si sviluppa principalmente lungo via Buonarroti, arteria che collegacon Brugherio. È conosciuta, invece, con il nome dila sua sezione più a nord, oltre la rotatoria tra le vie Mentana e Foscolo. Il quartiere è fra i più popolosi di, con oltre 12mila abitanti. Si tratta di un exdove sopravvivono iMacello, del vecchio carcere econcessionaria Fiat, su cui pende la spada di Damocle di nuove costruzioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’altra vittoria del Gran Premio a Monza : 270 famiglie aiutate grazie al cibo donato - Non solo il trionfo di Leclerc a Monza ma anche la vittoria della solidarietà. Il weekend del GP d’Italia infatti ha avuto un altro risultato: grazie al protocollo di intesa fra di ATS Brianza, Autodromo Nazionale Monza e CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) Monza Lecco Sondrio per la... (Monzatoday.it)

San Donato - polemiche per i vigili. E il Comune di Milano ‘aiuta’ il Monza - Calcio e Finanza riporta le parole del sindaco di Milano Sala, sul tema dei vigili nel caso in cui il Milan costruisse lo stadio a San Donato. (Pianetamilan.it)