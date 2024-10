Anteprima24.it - Montesarchio, l’opposizione attacca: “Ennesimo finanziamento perduto da 500mila euro”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Proprio nei giorni in cui sollevavamo critiche sui ritardi nella partenza e sui costi del servizio mensa scolastica, arriva l’ennesima doccia fredda per i cittadini di. – così in una nota il gruppo “Futuro per” guidato da Annalisa Clemente – Il Comune NON riceverà i fondi del PNRR per la “Realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche”, resi disponibili dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO con bando pubblico del 24/7/2024, a causa dell’esclusione per inammissibilità della domanda prodotta dall’Amministrazione”.Il bando era destinato a finanziare la riqualificazione delle mense scolastiche su tutto il territorio, comprese le scuole periferiche, favorendo l’estensione del tempo pieno scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole.