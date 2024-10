Levi’s firma l’Accordo sul Pakistan: perché è importante che i brand aderiscano per i diritti dei lavoratori (Di sabato 19 ottobre 2024) Levi’s ha ufficialmente aderito all’Accordo sul Pakistan, un’iniziativa legale che mira a garantire condizioni di lavoro sicure per i lavoratori del settore tessile nelle fabbriche Pakistane. L’annuncio, arrivato giovedì, segna un passo importante per i marchi statunitensi nel tutelare i propri dipendenti e rafforzare la responsabilità sociale nell’industria della moda. Emily Stochl, vicepresidente di advocacy per l’organizzazione Remake, che da anni si batte affinché Levi’s aderisse all’Accordo, ha dichiarato: “La firma dell’Accordo del Pakistan da parte di Levi’s rappresenta un momento cruciale per i brand americani che scelgono di proteggere i loro lavoratori”. Metropolitanmagazine.it - Levi’s firma l’Accordo sul Pakistan: perché è importante che i brand aderiscano per i diritti dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha ufficialmente aderito alsul, un’iniziativa legale che mira a garantire condizioni di lavoro sicure per idel settore tessile nelle fabbrichee. L’annuncio, arrivato giovedì, segna un passoper i marchi statunitensi nel tutelare i propri dipendenti e rafforzare la responsabilità sociale nell’industria della moda. Emily Stochl, vicepresidente di advocacy per l’organizzazione Remake, che da anni si batte affinchéaderisse al, ha dichiarato: “Ladeldelda parte dirappresenta un momento cruciale per iamericani che scelgono di proteggere i loro”.

